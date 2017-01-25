26.01.2017 09:45:42

Ahi Evran Gençlik Kampına Bakan Sürprizi

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ahi Evran Gençlik Kampına sürpriz bir ziyarette bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ahi Evran Gençlik Kampına sürpriz bir ziyarette bulundu.AK Parti Samsun milletvekili ve Gençlik Spor Bakanı Kılıç, Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampını ziyaret ederek güncel konular hakkında gençlerle sohbet etti.Bakan Akif Çağatay Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı ziyaret hakkında gençleri manevi değerler ile kültür ve sanat dünyasının mozaiğiyle buluşturduklarını söyledi.Ahi Evran Gençlik Kampında gençlerin yaptıkları çalışmaları da inceleyen Bakan Kılıç, kış kampının ana teması kariyer hakkında da gençleri bilgilendirdi. Kırşehir Ahi Gençliği ile akşam yemeği de yedikten sonra Bakan Kılıç, Kırşehir'den ayrıldı.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş ise ziyaretin ani olduğunu ama gençlik kampının doğal halde de adına yakışanı yaptığını ve Bakan Kılıç'ın memnuniyetle ayrıldığını ifade etti.Bakan Kılıç tarafından ani yapılan ziyarete Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, AK Parti Milletvekili Mikail Arslan'da katıldı.