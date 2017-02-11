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Ağrılılar dayanışma gecesinde buluştu
12.02.2017 11:10:19

Ağrılılar dayanışma gecesinde buluştu

Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, geleneksel hale gelen dayanışma gecesinin 3'üncüsü düzenledi.

Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği, geleneksel hale gelen dayanışma gecesinin 3'üncüsü düzenledi.

Gecede, dayanışma, birlik ve beraberliğin sağlanması için bir kutlama programı yapıldı. Bir düğün salonunda yapılan programda, Ağrılı sanatçılar da yer aldı. Programa, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, 23. Dönem AK Parti Ağrı Milletvekili Mehmet Hanifi Ağır, Ağrı Doğubeyazıt Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Koç, siyasetçi Savcı Sayan, Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Şerif Karaca, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Şerif Karaca, bu ülkenin birlik, beraberlik ve kardeşliğiyle birleşen insanlarını, kaynaştırma amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Karaca, "Bizler Eskişehir'de yaşayan Ağrılılarız, yatırımımızda burada, çoluk çoğumuzda burada, kendimizi Eskişehirli hissediyoruz. Dernek olarak herkese destek olmaya çalışıyoruz. İnsanlar Büyükşehirlerde kayboluyor, senede bir gün de olsa bir araya gelip sohbet ederek, kaynaşma içinde gelenek göreneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

Savcı Sayan, Türkiye'nin bu sıkıntılı sürecinde, Ağrılıların Eskişehir'de bir araya gelerek, Türkiye'nin, herkesin Türkiyesi olduğunu dile getirmeleri, birlik, beraberlik gösterip, dayanışma içerisinde Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi ayrımı yapmadan burada toplanıp kaynaşmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Ağrılıların, Eskişehirlilerle bütünleşmiş olduklarını söyleyen eski Milletvekili Mehmet Hanifi Ağır ise, "Eskişehir, Ağrılıların en güzel kaynaştıkları illerden biridir. Bizde bundan dolayı sevinçli ve gururluyuz" şeklinde konuştu.

Doğubeyazıt Ticaret Odası eski Başkanı Mehmet Koç, "Çok güzel bir organizasyon yapıyorlar, yabancı bir ilde hemşehrileri bir araya toplamak büyük bir başarıdır. Bizler de onlarla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, sponsorlara plaket takdim edilirken ve protokol üyelerine de çini tabak hediye edildi. Daha sonra davetliler, sahneye çıkan sanatçıların şarkılarıyla gönüllerince eğlenerek halay çekti.

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