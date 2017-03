02.03.2017 16:34:43

Ağrı Valisi Musa Işın: 'Hiçbir çalışmanın olmadığı belediyeyi devraldık'

Ağrı Valisi ve Belediye Başkanvekili Musa Işın, 'Biz aslında boş olan bir belediyeyi devraldık. Kimsenin olmadığı bir belediyeyi, hiçbir çalışmanın olmadığı belediyeyi devraldık' dedi.

Ağrı Valisi, aynı zamanda görevden alınan Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın yerine Belediye'de görevlendirilen Başkanvekili Musa Işın, Gazi Mahallesi'nde düzenlenen 'Halise Günü Etkinliği' yemeğine katıldı. Vali Işın'a Ağrı Emniyet Müdürü Kenan Yıldız ve beraberindeki heyet eşlik etti. Geleneksel Halise yemeğinden sonra konuşan Işın, geçen sene yapılan mahalle kahvaltılarını bu yıl bir muhtarın halise yemeği fikri ile devam ettirdiklerini söyledi. Halisenin daha lezzetli olduğunu ifade eden Işın, bunu diğer mahallelerde de devam ettireceklerini dile getirdi."Amacımız halise yemek ya da kahvaltı yapmak değil" diyen Işın, "Amacımız bunları bahane ederek sizlerle buluşmak, bir araya gelmek ve muhabbet etmektir. Devlet erkanını tanıyasınız, bizler de sizleri yakından tanıyalım, madem biz burayı idare ediyoruz, buradan sorumluyuz, sizden sorumluyuz. O zaman bizim sizi tanımamız lazım, biz sizi tanımasak, dertlerinizi bilmezsek, ihtiyaçlarınızı bilmesek, problemlerinizi bilmesek biz size nasıl hizmet edeceğiz. Biz bunun için toplantıları, kahvaltıları vesile ederek bir araya geliyoruz, Allah'a şükür artık birbirimizi tanıyoruz. Devletin bütün erkanı şu an buradadır, İl Emniyet Müdürümüz, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Ticaret Odası başkanımız burada. Bütün il müdürlerimizin hepsi şu an burada. Şu an buradayız, ayağınıza gelmişiz, devlet ve vatandaş arasında hiçbir duvar, perde kalmamıştır. Biz vatandaşımız mutlu olursa mutlu oluruz, vatandaşımız rahat uyursa, biz rahat uyuyoruz, vatandaşımız tok olursa biz tok oluruz rahat uyuruz, bundan emin olun. Sizler ızdırap çekerseniz biz de çekeriz, sizler grip olursanız biz nezle oluruz. Vatandaşımız huzur ve mutluluk içinde yaşasın ki biz de huzur ve mutluluk içerisinde yaşayalım, yöneticilerin sorumluluğu bunu gerektirir" ifadelerini kullandı.Aynı zamanda belediyenin de görevlerini devraldığını kaydeden Işın; "Aynı zamanda belediyenin de görevlerini devralmış bulunuyorum. Bundan sonra Valiliğin yanı sıra belediyenin de işlerini yapacağız inşallah, şundan emin olun bütün Ağrı bizim yapacağımız çalışma hiç mukayese edilemez bir şekilde eskisinden çok, yüzlerce defa iyi olacak" değerlendirmesinde bulundu."Hiçbir hizmet yok"Vali Musa Işın; "Hiç olmayan bir belediyeyi devir aldım, yani bir şey yok, belediye yok dün den beri gözlemledim, hiçbir hizmet yok, hiçbir çalışma yok. Ben asla kimseyi suçlamak istemiyorum ama bir ilin sorumluğunu, hizmetlerini eğer üstleniyorsan sorumluluk gereği, vicdan gereği onu yapmak gerekir. Biz aslında boş olan bir belediyeyi devraldık. Kimsenin olmadığı bir belediyeyi devraldık. Hiçbiri çalışmanın olmadığı belediyeyi devraldık. Halkımıza layık olmaya çalışacağız. Tıpkı 2 senedir valilik olarak yaptığımız çalışmalar gibi halkımızın takdirini ve teveccühünü kazanmış biri olarak İnşallah belediye hizmetlerinde de aynı başarıyı göstereceğiz. Şu anda sahada 92 tane iş makinesi gruplar halinde karları temizliyoruz. Her taraf çamur, kardan insanlar yürüyemiyor. Biz buna layık değiliz kardeşim. Halk sokakta rahat yürüyecek. Ben Erzurum'a gidiyorum böyle bir şey yok, Ağrı'ya geliyorum pislik içinde" şeklinde konuştu."Her tarafı temizleyeceğiz"Bundan sonra Ağrı'da kentin her tarafını temizleyeceklerini ve hiçbir yerde çöp bırakmayacaklarını söyleyen Vali Işın, "Her tarafı temizleyeceğiz hiç bir şey kalmayacak. Bu araçlarla hiçbir yerde çöp bırakmayacağız. Kar yağdığı gibi kalkacak. Köy yollarında olduğu gibi. Ağrı'da bundan sonra kar, pislik ve çöp kalmayacak. Ağrı temizlik içerisinde yaşamayı hak eden bir halktır. İstanbul, Kayseri ve diğer illerdeki halk nasıl temizlik içerisinde yaşıyorsa, aynı şekilde Ağrı halkı da hak ettiği hizmeti alacak. Sizin dualarınıza muhtacız. Allah bu adamdan razı olsun derseniz, benim için en büyük mükâfat budur. Başka bir şey istemiyorum. Aslında biz zaten belediyenin işlerini yapmaya başlamıştık. 200 dönümlük kent parkı, 15 Temmuz Şehitler Parkı zaten belediyenin işiydi biz yaptık. Mahallelerde yaptığımız gençlik merkezleri bunlar belediyenin işi bir yapıyoruz. Değerli muhtarlarımız yer bulduğunuz taktirde mahallelerinde Gençlik ve Aile Destek Merkezleri yapmadığımız mahallelere hemen temelini atacağız" dedi.Işın, "Bundan emin olun bugüne kadar çivi çakılmamışsa bundan sonra çivi çakılacağını da göreceksiniz. Bu şehri yaşanılabilir bir hale getireceğiz. Doğalgaz çalışmaları Nisan'da ya da Mayısta başlayacak. Hiçbir yer topraklı kalmayacak. Hiçbir mahalle, cadde ve sokak çamur olmayacak, toprak olmayacak Allah'ın izni ile yazın hepsini yapacağız. Temizlik içerisinde yaşayacaksınız. Köylerimize yapıyoruz şehirlerimize niye yapmayalım. Önce buradan başlamak gerekiyordu. Şimdi Allah bize nasip etti bunu da biz yapacağız. Güzel hizmetleri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Allah ne kadar takat vermişse, güç vermişse devletimizin imkanlarıyla inşallah Ağrı'da çalıştığımız süre içerisinde hem belediyeciliği yapacağız, belediye başkanlığını yapacağız. Hem esas asli görevimizi yapacağız bundan sonra asli görevlerimizden biride belediyedir. İnşallah en güzel şekilde görevimizi yerine getireceğiz. Siz de inşallah bundan memnun olacaksınız" dedi.