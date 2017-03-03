03.03.2017 21:43:07

Ağrı kesici tüketimi arttı

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ağrısı arttı ilaç tüketimi büyüdü. Ağrı kesici ilaçların tüketimi 2016’da yüzde 21 yükseldi.

Ajanslarda yer alan habere göre, Dünya ilaç üreticilerinin buluşacağı CPhI İstanbul fuarı öncesinde, “Türkiye İlaç Sektörü Raporu”nu açıklandı. QuintilesIMS Türkiye'nin destekleriyle hazırlanan rapora göre; Türkiye ilaç pazarı, 2015 yılına kıyasla yüzde 17 büyüdü ve 2016 yılında 2 milyar kutu ilaç satışı gerçekleşti. Türkiye ilaç pazarının son 5 yılda yıllık bazda yüzde 12 büyüdüğünü belirten QuintilesIMS Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Ülke Müdürü, Dr. Cem Baydar, 2020 yılında Türkiye'nin dünyanın 14'üncü en büyük ilaç pazarı olacağının altını çizdi.

Ağrı grubu, Türkiye ilaç pazarında bir önceki yıla göre yüzde 21 büyüme ile en büyük tedavi alanı oldu. 1 milyon 646 bin TL'lik pazar değeriyle birinci sırada yer alan ağrı kesicileri, 1 milyon 435 bin TL ile antibakteriyellerin takip ettiğini belirten Baydar; “Yerel olarak tüketim alanlarımıza baktığımızda Türkiye'de en çok ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların yer aldığını görüyoruz. Bu tedavi alanındaki ilaçların payı ise bir önceki yıla oranla yüzde 21 arttı. Sıralamaya baktığımızda ise ikinci sırada yer alan antibakteriyellerin ardından 1 milyon 419 TL'lik değer hacmiyle antidiyabetikler geliyor. Aynı zamanda veriler gösteriyor ki, yerel ürünlerin satıştaki payı yüzde 42'lere yükseldi. Pazarın yüzde 75'ini yerel ürünlerimiz oluşturuyor. Böyle bir tablo da Türkiye ilaç pazarının üretimde umut vadeden bir konumda olduğunu gösteriyor” dedi.