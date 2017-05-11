11.05.2017 20:47:22

Ağrı'daki terör operasyonu

Operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Gücüyetmez'nin Hatay'daki ailesine acı haber ulaştı- Şehit Gücüyetmez'in yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi

Tendürek Dağı'nda terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez'in, Hatay'daki ailesine acı haber verildi.

Tendürek Dağı kışlak mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan Gücüyetmez'in (23), Kumlu ilçesi Akkerpiç Mahallesi'ndeki baba ocağına şahadet haberi ulaştı.

Şehadet haberinin mahallede duyulmasının ardından Gücüyetmez'in ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit babası Hüssün Gücüyetmez'in metanetini koruduğunu gözlendi.

Şehit Gücüyetmez'in 7 kardeşin en büyüğü ve yaklaşık 2 ay önce evlendiği öğrenildi.

Tendürek Dağı kışlak mevkisinde bölücü terör örgütü PKK mensupları ile çıkan çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 asker şehit olmuş, 2'si ağır olmak üzere 11 asker yaralanmıştı.



