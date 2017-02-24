24.02.2017 10:37:24

Ağrı Dağının zirvesinde görsel şov

Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz bulutla güzel bir görüntü oluşturdu.

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Türkiye'nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı, zirvesindeki beyaz bulutla güzel bir görüntü oluşturdu.Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük dağı olan ve her mevsim tepesinde karın eksik olmadığı 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağının zirvesinde oluşan bulut tabakası, şapkayı andıran görüntüsüyle güzel bir manzara oluşturdu. Doğubayazıt'tan rahatça görülebilen bu görüntü, vatandaşlarca bol bol fotoğraflandırıldı.