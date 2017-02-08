SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ağrı'da 'Yılın En Başarılı Yöneticileri' belirlendi
08.02.2017 13:53:09

Ağrı'da 'Yılın En Başarılı Yöneticileri' belirlendi

Ağrı'da bu yıl ilki yapılan 'Milli Eğitim Müdürlüğünde Yılın En Başarılı Yöneticisi' anketi sonuçlandı.

Ağrı'da bu yıl ilki yapılan 'Milli Eğitim Müdürlüğünde Yılın En Başarılı Yöneticisi' anketi sonuçlandı.

Ağrı'da bağımsız bir araştırma şirketi tarafından geçerliliği ve güvenirliliği yüksek sadece tek telefondan ve sms doğrulama sitemi ile çalışan bir sistemle bu yıl ilki yapılan 'Ağrı Milli Eğitimde Yılın En Başarılı Yöneticisi' anketi yoğun ilgi gördü. İl müdür yardımcıları kategorisinde 3, il şube müdürü kategorisinde 8, lise müdürleri kategorisinde 19, ortaokul müdürleri kategorisinde 34, ilkokul müdürleri kategorisinde 21 ve anaokulu müdürleri kategorisinde 10 olmak üzere toplam 97 yöneticinin aday olduğu ankette, 62 bin 882 oy kullanıldı.

Araştırma şirketi yetkililer tarafından yapılan açıklamada; "Kişilerin, yöneticilik makamında etkili olabilmeleri için hem yönetim kavram ve kuramları hem de insan ilişkileri alanında bir takım bilgi ve becerilere sahip olmaları gerekir. Yöneticilikte amaçlara ulaşmak için gerekli adımları atacak bir vizyona sahip olma, öğrencilerin, personelin ve çevredeki insanların yaşamlarında belirgin bir fark oluşturabilme, personeli nasıl değerlendireceğini bilme, esnek bir vizyona sahip olma ile güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olma gibi farkındalıklar olmalıdır. Anketimizde yöneticilerimizin halkla ve eğitimin ortak koşanları ile ilişkilerinde ne ölçüde olduğunu ve halk tarafından ne kadar takdir ve ne kadar işlerinde sevildiğini, yöneticileri yönetim kabiliyetlerinin ve sosyal ilişkilerinin de ne ölçüde olduğu konusunda bizlere bir takım önemli bilgiler verdi" dedi.

Anket sonuçlarına göre 3 adayın bulunduğu il müdür yardımcıları kategorisinde toplam bin 262 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 810'unu alan Yakup Turan birinci olurken, bu kategoride en az oyu 125 oyla Neriman Karakoç aldı. 8 adayın ankette yer aldığı il şube müdürlüğü kategorisinde 12 bin 556 oy kullanıldı. Kullanılan oyların 4 bin 934'ünü alan Nezir Sevim yılın en başarılı şube müdürü olurken, bu kategoride en az oyu 155 oyla Özlem Çeçen aldı.

Anket kategorileri içerisinde 19 bin 623 oyla en fazla oyun kullanıldığı ve 19 adayın yer aldığı yılın en başarılı lise müdürleri kategorisinde 2 bin 867 oy alan Ağrı Spor Lisesi Müdürü Murat Demir oldu. Ankette 19 bin 206 oyla en fazla oyun kullanıldığı ikinci kategori olan yılın en başarılı ortaokul müdürleri kategorisinde 34 aday içerisinden 2 bin 351 oy alan Murat Kız Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Sedrettin Güler, bu kategoride yılın en başarılı yöneticisi oldu.

İlkokul müdürleri kategorisinde 21 aday içerisinden 7 bin 682 oydan bin 432 oyu alan Yavuz Sultan Selim İlkokul Müdürü Burhan Çetin birinci olurken, anaokulu müdürleri kategorisinde ise 10 aday arasından kullanılan 2 bin 553 oydan 605 oyu alan Zübeyde Hanım Anaokulu Müdiresi Serap Alim birinci oldu.

Anket sonuçlarına göre Milli Eğitim Müdürlüğünde Yılın En Başarılı Yöneticileri seçilen yöneticilere, anket şirketi tarafından plaketleri takdim edildi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Kardak kayalıklarında devriyeler sürüyor
Kardak kayalıklarında devriyeler sürüyor
Türk Sahil Güvenlik güçleri, Türk karasularını ihlal eden Yunan güçlerini önleme çalışmalarına devam ediyor.
08.02.2017 14:06:00
Mehmet Şimşek: Yaptığımız şey Türkiye'yi güçlendirecek
Mehmet Şimşek: Yaptığımız şey Türkiye'yi güçlendirecek
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, anayasa değişikliği referandumuna halkın 'evet' diyeceğini söyledi.
08.02.2017 14:01:49
Akdağ'dan 'gereksiz ameliyat' açıklaması
Akdağ'dan 'gereksiz ameliyat' açıklaması
Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 'Türkiye’de hiçbir hastaya gereksiz ameliyat yapıldığını düşünmüyorum' dedi.
08.02.2017 14:00:26
Kıyı Ege'de etkili kuvvetli yağış uyarısı
Kıyı Ege'de etkili kuvvetli yağış uyarısı
Kıyı Ege'de etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle olumsuzluklar yaşanabileceği bildirildi.
08.02.2017 13:55:34
Melania Trump, 'eskort' iddialarına karşı dava açtı
Melania Trump, 'eskort' iddialarına karşı dava açtı
First Lady Melania Turmp, İngiliz Daily Mail gazetesine 150 milyon dolarlık dava açtı.
08.02.2017 13:53:53
Destici: Erdoğan, paketi perşembe ya da cuma onaylar
Destici: Erdoğan, paketi perşembe ya da cuma onaylar
BBP Genel Başkanı Destici, 'Erdoğan'ın perşembe veya cuma günü anayasa değişikliği paketini imzalayacağını düşünüyorum' dedi.
08.02.2017 13:52:17
Katar'dan sınır dışı edilen FETÖ üyesi çift tutuklandı
Katar'dan sınır dışı edilen FETÖ üyesi çift tutuklandı
FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle Katar'dan sınır dışı edilen ve geldikleri İstanbul'da gözaltına alınan çift, tutuklandı.
08.02.2017 13:44:06
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
Hamaney: ABD'nin gerçek yüzünü gösterdiği için Trump'a teşekkür ederiz
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
SPK üyesinde Adil Öksüz'ün izine rastlandı
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
MİT açıkladı: İşte FETÖ'nün Bylock'ta en zor kırılan şifreleri
Dağlık Karabağ'a dönüş oradan başlayacak: Çocuk Mercanlı
Dağlık Karabağ'a dönüş oradan başlayacak: Çocuk Mercanlı
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
'Ankara, Rusya'nın anayasa taslağını reddetti'
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Kandilli'den büyük deprem uyarısı
Halaçoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Hayır' cevabı
Halaçoğlu'ndan Bahçeli'ye 'Hayır' cevabı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
15 Temmuz darbe girişimi, 7 Şubat'ta başladı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
KHK ile 4 bin 464 kişi memuriyetten atıldı
Erdoğan-Trump görüşmesinin tarihi belli oldu!
Erdoğan-Trump görüşmesinin tarihi belli oldu!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları