24.02.2017 16:36:02

Ağrı'da terör operasyonu: 2 tutuklama

Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 2 kişi tutuklandı.

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Ağrı'da düzenlenen operasyonlarda "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 kişi tutuklandı.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 16 Şubat 2017 günü Patnos ilçesinde eş zamanlı operasyonlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda E.I., E.C., İ.K., S.B.T., Ş.C., Y.K., F.K., A.P., Y.O., L.K., İ.U. ve A.A. isimli 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevkleri sağlanmış olup, F.K. ve A.A. isimli 2 şüpheli 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında mahkemece adli kontrol kararı verilmiştir. 3 şüpheli ise ifadeleri sonrası serbest bırakılmıştır" denildi.