10.05.2017 08:25:40

Ağrı'da Spor Şenliği sona erdi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi tarafından il genelinde ortaokullar arasında bu yıl ikincisi düzenlenen spor şenliği sona erdi.

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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi tarafından il genelinde ortaokullar arasında bu yıl ikincisi düzenlenen spor şenliği sona erdi.İl merkez ve ilçelerinden ortaokulların katıldığı spor şenliği futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yapıldı. Spor Şenliği sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Cemil Budak, okul müdürleri, öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla verildi. Ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan,"Özellikle TEOG sınavı sonrasında öğrencilerin stres atmaları, kaynaşmaları ve Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisemizin tanıtımı açısından bu spor şenliğinin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Bu vesile ile Ağrı geneli ortaokullar arasında düzenlenen spor şenliğinde emeği geçen Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisemizin idareci, öğretmen ve personellerine teşekkür ediyorum. Spor şenliğine katılarak dostça mücadele eden bütün öğrencilerimizi kutluyor, dereceye girenleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." dedi.Spor Şenliği neticesinde dereceye girerek kupa ve spor malzemesi ödülü alan takımlar şöyle sıralandı.Futbol (Erkek)1-Murat Kız YBO2-Tezeren Ortaokulu3-Vali Ali Yerlikaya OrtaokuluBasketbol (Kız)1-Cumhuriyet Ortaokulu2-Alpaslan Ortaokulu3-Özel Bilgi OrtaokuluBasketbol (Erkek)1-Özel Bilgi Ortaokulu2-Piri Reis Ortaokulu3-Selçuk OrtaokuluVoleybol (Kız)1-Murat Kız YBO2-Selçuk Ortaokulu3-Ş.Korgeneral İsmail Selen OrtaokuluVoleybol (Erkek)1-Ozanlar YBO2 Selçuk Ortaokulu3-İMKB Gazi Ortaokulu