SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ağrı'da şelale kurudu
11.05.2017 08:59:11

Ağrı'da şelale kurudu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü'nde bulunan ve 18 metre yüksekliğinde olan şelale son yılların en kurak dönemini geçiriyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu Köyü'nde bulunan ve 18 metre yüksekliğinde olan şelale son yılların en kurak dönemini geçiriyor.

Taşlıçay ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu Köyü'nde bulunan 18 metre yükseklikte 5 metre derinliğinde olan geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ve su olmaması nedeniyle kuruyan şelale köy halkını tedirgin ediyor. Geçmiş yıllarda oldukça güzel manzaralara sahip olan yeşilliklerle kaplı şelale köy halkının en uğrak yerlerinden birisi olarak biliniyor. Köy'de yaşayan vatandaşlardan Davut Ergül, Şelalenin köye 1 kilometre uzak olduğunu ve köyün Güneybatısında bulunduğunu, geçmiş yıllarda şelalenin, yaylalardan çevre köylere getirilen akarsularla beslendiğini bu yüzden çok renkli bir görünüme sahip olduğunu söyledi. Şelalenin oluşumunun çok eski zamanlara dayandığını yakın köyler dışında fazla tanınmadığını dile getiren Ergül, "Şelalenin oluşumu ve etrafında bulunan kayalıklara baktığımızda buranın eskiden bir akarsu yatağı olduğunu söyleyebiliriz. Şelalenin düştüğü yer suyun aşındırması ile birlikte yaklaşık olarak 5 metre derinliğinde dev kazanı oluşmuştur. Yüksekliği yaklaşık olarak 18 metredir. Şelalenin çevresinde bulunan kayalıklara baktığımızda fay aynalarının olduğunu görüyoruz. Taşlar eosenden kalmadır. Taşlar şelalenin eosen döneminden kalma olduğunu gösteriyor" dedi.

Şelalenin tarihi bir şelale olduğunu ancak yöre halkı ve çevre köylerde bulunan vatandaşlar dışında kimsenin bu şelaleden haberdar olmadığını bu durumun kendilerini üzdüğünü ifade eden Ergül, "Küçükken buraya geldiğimizde şelalenin suyu oldukça fazlaydı ve şelalenin daha güzel bir görünümü vardı. Ancak son zamanlarda şelalenin kuruması ile maalesef şelale eski görünümünü ve güzelliğini kaybetmiştir. Şelalenin sularını taşıyan değirmen deresi vardır. Bu dere Murat Nehri'nin en büyük kollarından birisidir" ifadelerini kullandı.

Şelalenin yaz kış demeden köylüler tarafından çok sık ziyaret edildiğini ve köy halkı için ayrı bir öneme sahip olduğunu ancak kimsenin şelaleye sahip çıkmadığını kaydeden Ergül, "Özellikle yaz aylarında şelale büyük bir rağbet görmektedir. Zamanında köyden göç etmiş ve batı illerinde yaşayan memleket özlemi çeken köylü vatandaşlarımız gezi amaçlı gelip şelalede pikniklerini yapıyorlar. Ayrıca şelalemize komşu köylerden gelen vatandaşlarımızda oluyor. Bizim isteğimiz ve ricamız şelalemize sahip çıkılması ve ülke doğal mirasına katılmasıdır" şeklinde konuştu.
    YORUM YAZ
Tosya’da traktör kazası: 3 yaralı
Tosya’da traktör kazası: 3 yaralı
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde traktörün su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
11.05.2017 00:20:09
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Türkiye ilk kanser ilacına kavuşuyor
Uluduağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü doktorları, kolon kanserinin tedavisinde yeni bir bileşik bulundu.
10.05.2017 23:09:13
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Adalet Bakanlığı heyetinden ABD'de sürpriz görüşme
Bozdağ ile birlikte ABD'ye gelen Adalet Bakanlığı heyeti, Amerikalı muhataplarıyla Gülen'in iadesine ilişkin 6 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
10.05.2017 22:57:48
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu çeyrek finalde
Milli tenisçi İpek Soylu, ITF tarafından Macaristan'da düzenlenen turnuvada Hırvat rakibi Vrljic'i 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
10.05.2017 22:25:58
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Minibüs köprüden uçtu: 1 ölü
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobille çarpışan minibüs, 10 metre yükseklikteki köprüden uçtu.
10.05.2017 22:03:46
Gaziantepspor pes etmiyor
Gaziantepspor pes etmiyor
Akhisar Belediyespor'a 6-0 yenilince düşme hattının üzerinde Kayserispor ile puan farkı 7'ye çıkan Gaziantepspor, ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edecek.
10.05.2017 21:54:26
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da 342 kilo esrar ele geçirildi
Diyarbakır'da bir iş yerinde yapılan aramada 342 kilogram esrar maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
10.05.2017 21:34:05
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
'Atatürk' tartışmasına İlber Ortaylı'dan yorum: Bunları diyen hayvandır
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Karagül: ABD'nin koridor isteğinin amacı Türkiye'yi kuşatmak
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Deniz Baykal'a genel başkan adaylığı soruldu
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli'den Taha Akyol'un notuna cevap
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Bahçeli, Fırat Yılmaz Çakıroğlu için çağrı yapmıştı, üniversiteden yanıt geldi
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Mahrem imamlar operasyonunda Hakan Fidan
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
Yemen'in devrik lideri Salih, İran'a göz kırpıyor...
HSK için 21 aday belirlendi
HSK için 21 aday belirlendi
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
ABD: Türkiye'nin tüm endişelerini gidereceğiz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları