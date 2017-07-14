14.07.2017 10:41:03

Ağrı'da PKK ve FETÖ operasyonu

Ağrı'da FETÖ/PYD'ye finansal destek sağlayan kişilere yapılan operasyonda 8 kişi, PKK propagandası yapan şahıslara düzenlenen operasyonda ise 17 kişi yakalandı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren ve örgüte finansal destek sağlayan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik son 10 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında iş adamı, esnaf, mühendis ve askerlerin bulunduğu 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, "Ayrıca PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak suçları kapsamında son 10 gün içerisinde ilimiz merkezi ve ilçelerimizde 17 şüpheli yakalanmıştır. 2 şüpheli mahkemece tutuklanırken, 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Diğer şüpheliler ise işlemleri sonrası serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.