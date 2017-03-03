03.03.2017 18:36:55

Ağrı'da ki spor yöneticileri TFF Riva Tesislerini gezecek

Sancaktepe Belediyesinin 'Doğudan Batıya Futbol Kardeşliği' projesi devam ediyor. Proje kapsamında bu defa çocuklar yerine spor adamları İstanbul'a gidecek.

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Sancaktepe Belediyesinin "Doğudan Batıya Futbol Kardeşliği" projesi devam ediyor. Proje kapsamında bu defa çocuklar yerine spor adamları İstanbul'a gidecek.Ağrı'daki başarılı öğrenci ve sporcuların, İstanbul'da üç büyüklerin Avrupa kupalarındaki maçlarını izlenmelerini sağlayan proje kapsamında bu defa çocuklar yerine Ağrı'daki spor taban birlikleri İstanbul'a gidecek. İstanbul'da Sancaktepe Belediyesinin misafiri olacak olan Ağrı ekibi, TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez ile İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda kahvaltıda buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Tesisleri, Galatasaray Metin Oktay Tesisleri, İstanbul Seyit Ateş Spor Tesislerini gezecek olan kafile, İstanbul Ağrıspor müsabakasını da izleyecek. Projenin üç yıldır uygulandığını söyleyen Sancaktepe Belediyesi Projeden sorumlu koordinatör Uğur Uçar, "Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail Erdem'in himayelerinde, koordinatörlerimizden Barış Termisin ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu proje üç yıldır uygulanıyor. Ağrı'dan bu güne kadar 200'e yakın sporcu ve öğrenciyi İstanbul'da misafir ettik. Onlara taraftarı oldukları takımların Avrupa kupası müsabakalarını izlettirme şansını verdik. İstanbul gezisi ile programlarını tamamladık. Bu defa bu çocuklara hizmet eden Ağrı'nın spor taban birliklerini misafir edeceğiz. Onlarla 5 Mart tarihinde oynanacak Fenerbahçe - Osmanlıspor müsabakasını birlikte izleyeceğiz " dedi.Projeye Ağrı Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Tüm Spor Adamları Derneği Başkanlığı, Amatör Futbolcular Derneği Başkanlığı, Futbol İl Temsilciliği, Spor Kulübü Başkanları, Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanlığını katılacak.