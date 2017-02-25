25.02.2017 20:23:54
Ağrı'da kadın cinayeti
Kentte genç bir kadın, 4 ay önce evlendiği eşi tarafından aralarında çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü- Polislerce gözaltına alınan zanlı koca, tutuklandıAğrı'da bir kadın 4 ay önce evlendiği eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Fırat Mahallesi TOKİ Konutları'nda oturan 21 yaşındaki F.Ç. ile 4 ay önce evlendiği eşi B.Ç. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.
Tartışmada B.Ç. tarafından pompalı tüfekle başından vurulduğu belirtilen genç kadın, olay yerinde öldü.
F.Ç'nin cenazesi, kaldırıldığı Ağrı Devlet Hastanesindeki otopsi işlemleri sonrası ailesi tarafından alınarak Kağızman Caddesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
Polislerce gözaltına alınan koca B.Ç. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesine çıkartıldı.
Cumhuriyet Savcılığına ifade verdikten sonra Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen B.Ç. "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.
Zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettikten sonra susma hakkını kullandığı belirtildi.