SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ağrı'da 507 köy yolu ulaşıma açıldı
31.01.2017 23:33:57

Ağrı'da 507 köy yolu ulaşıma açıldı

Ağrı genelinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 507 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Fırtınanın dinmemesi dolayısıyla henüz kapalı olan 55 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar kesintisiz sürüyor.

Ağrı genelinde kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 507 köy yolu İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Fırtınanın dinmemesi dolayısıyla henüz kapalı olan 55 köy yolunun tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar kesintisiz sürüyor.

Grup köy yolları, taşımalı eğitim ve nüfus bakımından yoğun köy yollarının ulaşıma açılmasına öncelik veren Özel İdare, kış sezonu boyunca 25 bin kilometre yolu ulaşıma açtı.

Kırsalda ağır kış şartlarının hakim olmaya başladığı Ağrı'da, köy yollarının ulaşıma açılması için çalıştıklarını belirten Genel Sekreter Erhan Tenekeci, "Son yılların en ağır kış mevsimini yaşıyoruz. Kırsalda yaklaşık 1 metre kar kalınlığı var. 923 yerleşim biriminde 3 bin 275 kilometre yol ağında ekiplerimiz fedakar bir şekilde, gece gündüz hizmet vermeye çalışıyor. Personellerimize ve kırsalda yaşayan hemşehrilerimize sabırlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Karşılıklı iyi niyet ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu kış sezonu içinde 25 bin kilometre yol ağını ulaşıma açtık. Burada sadece bizim mücadele etmemiz yeterli değil. Bununla beraber vatandaşlarımızdan kış lastiği olmadan hatta zincirlerini yanlarında bulundurmadan yola çıkmamalarını istirham ediyoruz. Yollarda kimi zaman buzlanma kimi zaman sürgün oluyor. Sürücülerimizden takip mesafelerini ayarlamalarını, hızlarına dikkat etmelerini, kış şartlarına uygun bir şekilde yola çıkmalarını istiyoruz. Yapılan yol açma çalışmalarında hastalık, doğum, ölüm ve taşımalı eğitim yapılan köy yollarına öncelik veren ekiplerimiz, birçok vakaya anında müdahale ederek köy yollarını kısa sürede ulaşıma açıyor. Bizlere gösterdikleri destek için tüm Ağrılı hemşehrilerimize tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

CHP PM üyesi Kadıgil serbest
CHP PM üyesi Kadıgil serbest
Mahkemeye sevk edilen Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı...
31.01.2017 23:18:04
MGK toplantısı sona erdi
MGK toplantısı sona erdi
2017 yılında yapılan ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısının sona erdiği belirtildi...
31.01.2017 23:04:52
S&P'den 4 Türk bankasına düşük not
S&P'den 4 Türk bankasına düşük not
Standard & Poor's'un, Türkiye'deki 4 bankanın not görünümünü düşürdüğü bildirildi...
31.01.2017 23:02:27
Drogba'da Galatasaray açıklaması
Drogba'da Galatasaray açıklaması
Galatasaray'ın eski futbolcusu Drogba, Galatasaray'la transferi konusunda açıklamalarda bulundu...
31.01.2017 22:42:27
Cenevre görüşmesi ertelendi
Cenevre görüşmesi ertelendi
Cenevre'de 8 Şubat'ta yapılması planlanan barış görüşmelerinin 20 Şubat'a ertelendiği belirtildi...
31.01.2017 22:40:45
Ağrı'da cezaevine bombalı saldırı
Ağrı'da cezaevine bombalı saldırı
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde cezevine bombalı saldırı düzenlendiği bildirildi...
31.01.2017 22:38:04
Eşekler donmaktan kurtarıldı
Eşekler donmaktan kurtarıldı
Şanlıurfa'da belediye ekiplerinin sahipsiz işçileri donmaktan kurtardığı belirtildi...
31.01.2017 22:35:30
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Çevik: Genelkurmay Erdoğan'ı engelledi
Çevik: Genelkurmay Erdoğan'ı engelledi
Trump'tan PKK'ya kara gücü
Trump'tan PKK'ya kara gücü
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
Salih Müslim: Türkiye isterse biz hazırız
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
AK Parti teşkilatında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' krizi!
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Ahmet Hakan'dan Başkanlık yorumu: Sen de var mısın?
Rusya, Kazakistan'a göz dikti
Rusya, Kazakistan'a göz dikti
ABD, YPG'ye zırhlı araç gönderdi
ABD, YPG'ye zırhlı araç gönderdi
ABD: İran uzun menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi
ABD: İran uzun menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirdi
Suudi Arabistan'ın savaş gemisine intihar saldırısı düzenlendi
Suudi Arabistan'ın savaş gemisine intihar saldırısı düzenlendi
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
HDP sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
Hastanede olduğu iddia ediliyordu! Esed Maduro ile mi görüştü?
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi?' anketi
Yunan basınından Kardak haberi: Düşman kapının eşiğinde
Yunan basınından Kardak haberi: Düşman kapının eşiğinde
Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret
Türkiye'den İsrail'e ilk ziyaret
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
'Muhalifler arasındaki birleşme: Suriye El Kaidesini korumak için bir adım'
İHH’dan 5 bin Yemenliye gıda yardımı
İHH’dan 5 bin Yemenliye gıda yardımı
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı uzak durursa doğru yapmış olur
Deniz Baykal: Cumhurbaşkanı uzak durursa doğru yapmış olur
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'
'Tanrı’yı Üçüncü Kez Kıyamete Zorlamak'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları