06.02.2017 16:47:30

Ağrı'da 10 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 10 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Doğubayazıt Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği görevlilerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 4 Şubat 2017 günü bir tankerde kaçak akaryakıt tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan arama ve incelemede 10 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirilmiştir. Olayla ilgili araç sürücüsü E.K. isimli şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılmış olup, şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır" denildi.