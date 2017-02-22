22.02.2017 17:40:43

Ağralı'dan Kulu'ya doğalgaz hattı müjdesi

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu ilçesine doğalgaz hattının yapımı konusunda gerekli kararın Bakanlar Kurulu tarafından alındığını ve kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Kulu ilçesine doğalgaz hattının yapımı konusunda gerekli kararın Bakanlar Kurulu tarafından alındığını ve kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.Türkiye genelinde toplam 21 ili kapsayan onlarca proje için Bakanlar Kurulu Kararınca taşınmazların kamulaştırılması kararı alınırken söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Konu ile ilgili yazılı açıklama yapan Ağralı, "Kulu ilçesi Doğalgaz boru hattı projesinin hayata geçmesi amacıyla Konya ve Ankara illeri sınırları içerisinde yerden bazı taşınmazların boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi genel müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması hakkında karar, Bakanlar Kurulu'nca imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Yani Kulu doğalgaza kavuşuyor. İlçemize ve Kululu hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun. Projenin hayata geçirilmesinde emekleri olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve tüm ilgili Bürokratlarımıza, Konyamız ve ilçemiz Kulu adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.