02.03.2017 15:01:02

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Yeşilay standı açıldı

Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele ve farkındalık standı açıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde Yeşilay Haftası kapsamında bağımlılıkla mücadele ve farkındalık standı açıldı.Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Dönmez ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin'in katılımı ile düzenlenen etkinlikte, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şubesi tarafından Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde kurulan stant ile Yeşilay haftası kapsamında vatandaşlarla buluşma imkanı sağlandı.Genel Sekreter Uzm. Dr. Cengiz Becerir stant ve Yeşilay haftası kapsamında yapılan etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeşilay Haftası kapsamında ülke genelinde 'Bağımlılıklardan uzak durmak için sende söz ver' konseptiyle etkinlikler gerçekleştirilecek olması sebebiyle bizler de topluma ve gençlere önemli mesajlar verebilmek, halkımızın bağımlılık konusunda bilinç ve farkındalık düzeyini artırabilmek için Genel Sekreterlik olarak katkıda bulunmak istedik. Bu kapsamda Ağız ve Diş Hastanemizde açılan stant ile zararlı alışkanlıklardan korunma yolları ve gençleri güvenli ve sağlıklı bir geleceğe taşıyabilmenin formüllerini içeren kitapçık, broşür ve dergiler dağıtıyoruz" dedi.Genel Sekreter Becerir katkılarından dolayı Tekirdağ Yeşilay Şubesine ve görev alan herkese teşekkür etti.