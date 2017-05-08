08.05.2017 22:06:20

AGİTPA Başkanı Muttonen Özbekistan'da

Muttonen, Özbekistan Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Christine Muttonen, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile başkent Taşkent'te bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Muttonen ve Kamilov'un görüşmesinde Özbekistan ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi meseleleri ele alındı.

Kamilov, AGİTPA heyetinin bu ziyaretinin, Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in girişimleriyle tüm alanlarda gerçekleştirmekte olan geniş kapsamlı değişimlere ve Özbekistan'a olan ilginin bir göstergesi olduğunu belirtti.

Görüşme sırasında taraflar, 7 Şubat'ta kabul edilen "2017-2021 yıllarına yönelik Özbekistan'ın Kalkınma Stratejisinin" hayata geçirilmesi kapsamında insan hakları, özgürlükleri ve menfaatlerini koruma alanlarında işbirliği meselelerinde fikir alışverişinde bulundu.

AGİT'in Özbekistan'daki Program Koordinatörü John McGregor'ın da katıldığı görüşmede, tarafları ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meselelerin üzerinde duruldu.