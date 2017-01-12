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'AGİT Konsey Toplantısı' düzenledi
13.01.2017 00:09:39

'AGİT Konsey Toplantısı' düzenledi

Avusturya'nın Başkenti Viyana'da bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, yılın ilk konsey toplantısını gerçekleştirdi.

Avusturya'nın Başkenti Viyana'da bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT, yılın ilk konsey toplantısını gerçekleştirdi.

AGİT Dönem Başkanlığında Avusturya İlk "AGİT Konsey Toplantısı" düzenledi. AGİT Dönem Başkanı Sebastian Kurz yaptığı konuşmada, "2017 yılında üstlendikleri AGİT dönem başkanlığı sürecinde, silahlı çatışmaların azaltılması, iç güvenlik, terör ve radikalleşmeye karşı mücadele alanlarını yoğunlaştıracağız. AGİT dönem başkanı olarak silahlı çatışmaların azaltılması, iç güvenliği artırarak terör ve radikalleşmeye karşı mücadele ve karşılıklı güvenin yeniden inşa edilmesi için çaba sarf edeceğiz. AGİT üyesi ülkelerden yaklaşık 10 bin kişinin terör örgütü DEAŞ'a katılığını, bu nedenle yalnız Suriye, Irak ve Yemen'de yürütülen silahlı mücadelenin yeterli olmayacağını, toplumların iç güvenliklerini artırarak, radikalleşme ve terörizmi önlemek için daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor. Güçlü bir AGİT'in güvenli bir Avrupa'nın temelini oluşturacağını hatırlatan Kurz, üye ülkeler arasında güveni artırmak istediklerini' dedi.

"Terörizmin sınır tanımadığının en belirgin göstergesidir"

Türkiye'nin AGİT nezdinde geçici Maslahatgüzarı Salih Boğaç Güldere ise, "Hiçbir ayrım yapılmadan terör oluşumlarına karşı güçlü bir işbirliği içerisinde hareket edilmelidir. İstanbul'da düzenlenen saldırıda 24 farklı ülke vatandaşının yaşamını yitirmesi, terörizmin sınır tanımadığının en belirgin göstergesidir. İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen terör saldırılarını ardından AGİT'in verdiği destekten ötürü teşekkür eden Güldere, bu terör saldırılarını farklı örgütlerin yaptığını, ancak her iki saldırının da amacının aynı olduğunu, teröristler arasında ayrım yapılmaması gerekmektedir" dedi.
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