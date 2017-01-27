27.01.2017 18:19:48

Ağır tonajlı kamyonlara Jandarma denetimi artıyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, ağır tonajlı kamyon sürücülerine yönelik kontrollerini arttırdı. Yapılan denetimlerde trafikte tehlike saçan fazla tonajlı kamyon sürücülerine ceza kesilirken gerekli yasal şartları taşımayan araçlar da trafikten men edildi.

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Denizli İl Jandarma Komutanlığı, ağır tonajlı kamyon sürücülerine yönelik kontrollerini arttırdı. Yapılan denetimlerde trafikte tehlike saçan fazla tonajlı kamyon sürücülerine ceza kesilirken gerekli yasal şartları taşımayan araçlar da trafikten men edildi.Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan yoğun ihbarlar sonucu jandarma trafik ekipleri, son 1 hafta içerisinde Honaz Kızılyer ve Kocabaş Mahalleleri arasında trafik denetimi artırdı. Yapılan denetimler sonucu, yasal kapasiteden fazla yük taşıyan, yükü karayoluna dökülecek şekilde branda çekmeden taşımacılık yapan ve trafiği tehlikeye düşüren araç sürücülere yasal işlem uygulandı. Uygulama kapsamında yük gönderen şahıs veya işletmelere 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 65. Maddesi gereğince 197 TL ile 9 bin 628 TL arasında idari para cezası kesildi. Ayrıca araçların gerekli yasal şartlar sağlanıncaya kadar trafikten men edildiği de öğrenildi.