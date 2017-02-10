10.02.2017 11:34:35

AGD'den MÜSİAD'a ziyaret

Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şubesi Hüseyin Eroğlu başkanlığında MÜSİAD Manisa şubesini ziyaret etti.

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Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şubesi Hüseyin Eroğlu başkanlığında MÜSİAD Manisa şubesini ziyaret etti.Kısa bir süre önce yapılan genel kurulla Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Manisa Şube Başkanlığına seçilen Mehmet Reşit Ürper Anadolu Gençlik Derneği Manisa Şubesi yönetimini misafir etti. AGD Manisa Şube Başkanı Hüseyin Eroğlu, MÜSİAD Manisa Şube Başkanlığına seçilen Mehmet Reşit Ürper ve yönetimini tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ürper de yapılan nazik ziyaretlerinden dolayı AGD yönetimine teşekkür ederek sivil toplum kuruluşları olarak ortak hareket etmenin önemine değindi.