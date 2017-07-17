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Ağbal: Yıl sonuna kadar bir vergi artışı yapmayacağız
17.07.2017 14:26:16

Ağbal: Yıl sonuna kadar bir vergi artışı yapmayacağız

Bakan Ağbal, ''Yıl sonuna kadar özellikle gelir elde etme amacıyla herhangi bir vergi artışı, vergi ayarlaması yapmayacağız'' dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Ekonomik Gelişmeler ve Ocak-Haziran 2017 dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri" konulu basın toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ağbal, Orta Vadeli Program'da (OVP) 2017 yılına ilişkin büyüme tahminin yüzde 4.4 olarak belirlendiğini aktararak, "Her ne kadar yılın başında birçok çevre Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yüzde 2 ya da 3 aralığında büyüyeceğini ifade etmiş olsa da hükümet olarak ortaya koyduğumuz kararlar aldığımız tedbirler sayesinde ekonomide özellikle 2016'nın son çeyreğinden başlamak üzere güçlü bir toparlanmayı görüyoruz. 2017 yılının ilk çeyreğinde de bu toparlanmanın güçlenerek devam ettiğine şahit oluyoruz" şeklinde konuştu.

"BÜYÜME TAHMİNİN ÜZERİNDE BİR BÜYÜMENİN GERÇEKLEŞECEĞİNİ SÖYLEYEBİLİRİZ"

2017 yılının ikinci çeyreğine ilişkin öncü göstergelerin olumlu seyrettiğini kaydeden Ağbal, "Birçok uluslararası kuruluş ve piyasa analistleri Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Bu revizelerde de çok güçlü bir revizeyi gördük. 2017 yılına ilişkin ekonomide ikinci yarıda olumlu yönde etkileyecek öncü göstergeler olduğu kadar bir takım risklerde var. Riskler ve olumlu göstergeleri beraber değerlendirdiğimizde en azından OVP'de ortaya konulan büyüme tahminin üzerinde bir büyümenin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz" dedi.

Ağbal, her sene Eylül veya Ekim ayı başında OVP dokümanının hazırlandığını sözlerine ekleyerek, 2018-2020 dönemini kapsayan OVP'nin dokümanının en geç Ekim ayı başında yayınlanacağını söyledi.

"KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINA TÜRKİYE'Yİ ÖVÜN DİYECEK HALİMİZ YOK"

Kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ekonomisine yönelik yapmış olduğu değerlendirmelere değinen Ağbal, "Kredi derecelendirme kuruluşlarına Türkiye'yi övün diyecek halimiz yok. Türkiye ekonomisinde bu kredi derecelendirme kuruluşlarının 15 Temmuz alçak darbe girişimi sonrasında yapmış oldukları değerlendirmeler var. O değerlendirme raporlarında kısa vadeye ilişkin tahminleri vardı. Şimdi görüyoruz ki bu tahminleri ve beklentileri kendi bekledikleri şekilde gerçekleşmedi. Türkiye ekonomisi çok daha hızlı bir şekilde toparladı. Ekonominin yapısal, finansal tarafında söyledikleri karamsar tahminlerinde gerçekleşmediğini görüyoruz. Şuan Türkiye ekonomisi dış konjektür bakımından son derece olumlu" açıklamasında bulundu.

Ağbal, ihracatın sene sonunda ekonomik büyümeye katkı vereceğine dikkat çekerek, bu katkının önemli bir kısmının ise Avrupa'ya yapılan ihracattan geleceğini belirtti. Faiz dışı açığa ilişkin ise Ağbal, "Ocak-Haziran döneminde 1.8 milyar lira faiz dışı fazla vermiş durumdayız" dedi.

"YIL SONUNA KADAR VERGİ ARTIŞI YAPMAYACAĞIZ"

Enflasyon üzerinde etki yaratacak vergi ayarlamalarından kaçındıklarını aktaran Ağbal, "Yıl sonuna kadar özellikle gelir elde etme amacıyla herhangi bir vergi artışı, vergi ayarlaması yapmayacağız. Bu yolla ekonominin enflasyon tarafında para politikasına destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ağbal, hükümet olarak 180 günlük bir eylem planının hazırlığı içerisinde olduklarını hatırlatarak, söz konusu plana ilişkin şunları söyledi:

"Özellikle vergi mükelleflerimizin vergiye uyumunu kolaylaştıracak, vergiye uyum maliyetlerini düşürecek ve vergi uygulamalarında kolalık sağlayacak önemli program önerilerimiz var. Bu dönem zarfında gelir vergisi, kurumlar vergisi kanunun süratle yasalaşması konusu var. Katma Değer Vergisi reformunu bu dönem içinde hayata geçirmek istiyoruz."

"SPOR KULÜPLERİNİN KALICI BİR MALİ POLİTİKA OLUŞTURMASI GEREKİYOR"

Gelir Vergisi Kanunu içerisinde sporculara yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kulüplerin mali yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ağbal, "Futbol Federasyonumuz, kulüplerimiz, sporculara yapılan ödemelerin vergilendirilmesi konusunda bir takım çalışmalar yapıyor. Biz genel anlamda spor camiasında mali sürdürülebilirliğin olduğu yeni bir sistemin süratle hayata geçmesini istiyoruz. Spor kulüplerinin kalıcı, sürdürülebilir bir mali politika, finans çerçevesi oluşturması gerekiyor. Sağlam gelir kaynaklarına sahip olmaları lazım, harcamaların da mali disipline uygun bir çerçeve olması lazım ve sporun finanse edilebilirliği konununda da mekanizmaların oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


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