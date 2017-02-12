SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ağbal: Mevcut sistemden ürküyorlar
12.02.2017 19:21:12

Ağbal: Mevcut sistemden ürküyorlar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını veremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını veremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar ve ürküyorlar" dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümüşhane'de AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Ağbal, yüzde 50'yi almaya hangi babayiğit talipse o babayiğidin alacağını belirterek, "Şimdi birtakım babayiğitler olmadığı için, hiçbir zaman babayiğitlik gösteremeyecekleri için diyorlar ki bu bizim kara kabusumuz olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde asla iktidara gelme şanslarını göremedikleri için mevcut sistemden korkuyorlar ve ürküyorlar. Milletten korkuyorlar. Burada millete güven, inanç olsa hangi sistem olursa olsun gelip sandıkta milletin oyuna talip olmaları gerekiyor. Biliyorlar ki, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde bir daha asla demokrasi dışı yollarla iktidara gelemeyecekler. Uykuları kaçan onlar. Bu sistemi bir takım korkulu rüyalar üzerine farklı göstermek isteyenler onlar. Ama bizim milletimiz bu oyuna asla gelmez. Bizim milletimiz 16 Nisan'da sandığı gittiğinde evet diyecek" dedi.

Mevcut sistemde siyasi istikrarı akıbeti uğratacak, bozacak her türlü oyun oynandığını kaydeden Bakan Ağbal, "Son 14 yıldır birçok badireleri rağmen bütün bu ilerlemeleri kaydettiysek bunu siyasi istikrar sayesinde yaptık. Mevcut sistemde siyasi istikrarı akıbeti uğratacak, bozacak her türlü oyun oynandı. Sistem bu tür oyunların oynanmasına imkan veriyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geldiğinde artık bu son 14 yılda oynadıkları oyunları bir daha asla oynayamayacaklar. Sandık vatandaşın önüne koyulacak iktidar ortaya çıkacak. Güçlü bir Cumhurbaşkanı, hükümet ülkenin sorunlarını çözecek. 16 Nisan'da referandumdan 'evet' çıkması halinde özellikle ekonomi tarafından çok güzel günler bizi bekliyor. Yatırımlar ve üretim artacak. Yurt dışından gelen sermaye daha da büyüyecek" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin söylenenin aksine Türkiye'ye birliği ve beraberliği getireceğini vurgulayan Bakan Ağbal, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı, aynı safta yer alan birtakım partiler ne tesadüf ki bunlarla aynı safta yer alan birtakım illegal örgütler, birtakım Türkiye düşmanı sivil toplum örgütleri bunların hepsi koro halinde sanki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'yi bölecek tek adamı getirecek diye birtakım söylemlerde bulunuyorlar. Bu doğru olmadığı gibi bunun tam aksi geçerli" diye konuştu.

Konuşmasının son bölümünde referandumun hayırlar getirmesini temennisinde bulunan Bakan Ağbal, "Durmak yok yola devam diyoruz. Referandum çalışmalarında hayırlar diliyorum. Yani evetler diliyorum. Şimdi hayır deyince olmadı. Biz her işte hayır dileyen bir milletiz. Dualarımızın başı hep hayır üzerindedir. O hayır üzerine değil hayır üzerinedir. İnşallah bu süreçte eskiden evet-hayır yarışmaları olurdu, bütün sorulara ne diyoruz? Evet diyoruz. Türkiye'yi ileri taşıyacak sisteme 'Evet' diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

(Ersen Küçük - Ozan Köse / İHA)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Çanakkale 6 günde 749 defa sallandı
Çanakkale 6 günde 749 defa sallandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 6 Şubat'tan itibaren üçü 5,3, biri 5,2 olmak üzere çeşitli büyüklüklerde 749 sarsıntı meydana geldi.
12.02.2017 18:56:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'e geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'e geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak 'TUR' ile saat 18.15'te (TSİ) Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi.
12.02.2017 18:41:29
Antalya'da kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Antalya'da kaza: 2 ölü, 9 yaralı
Antalya'da meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı.
12.02.2017 18:00:29
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.
12.02.2017 17:56:16
Irak'ta 134 bin aile evlerine döndü
Irak'ta 134 bin aile evlerine döndü
Irak'ta 134 bin aile IŞİD'den alınan bölgelerdeki evlerine döndü.
12.02.2017 17:40:14
Siirt merkezli FETÖ operasyonu
Siirt merkezli FETÖ operasyonu
Siirt merkezli 18 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon düzenlendi.
12.02.2017 17:30:21
Bu illerde fırtına ve zirai dona dikkat!
Bu illerde fırtına ve zirai dona dikkat!
Meteoroloji, Antalya ve Muğla için zirai don, Batı Akdeniz ve Antalya Körfezi için ise fırtına uyarısında bulundu.
12.02.2017 17:20:12
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Rusya, El Bab'da askerlerimizi vuran pilot için soruşturma başlatmalı'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
'Türkiye'nin NATO üyesi olmasını küçümsemeyin'
NATO yeniden tartışılırken...
NATO yeniden tartışılırken...
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
'İhvan, bir evde yedi kişi ile doğdu...'
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren olay!
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Nilhan Osmanoğlu: Dedemin ve Erdoğan'ın düşmanları aynı
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Duma’da diyaliz krizi büyüyor
Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması
Erdoğan'dan 'yanlış koordinat' açıklaması
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
'Şu Kayı Boyu efsanesi'
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
Hayır propagandası yapan spiker kovuldu
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Kur'an okuyan mezar taşı yaptılar
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Heniyye: Mısır'la ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Kılıçdaroğlu: Erdoğan tarafsız değil
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
Rusya'dan açıklama: Suriye desteğimizle vurdu
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
PYD, Kuzey Halep'i Esed'e bırakıyor
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Erdoğan’dan referandum açıklaması
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
Türkiye, İsrail'den vize talebinde bulundu
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
HDP'li vekil 'Evet' diyecekleri 'Allah'ı inkar' ile suçladı
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular
Dilovası'nda darbeciler için darağacı kurdular

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları