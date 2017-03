01.03.2017 18:50:21

AGAD'tan Adıyaman 1954'e moral ziyareti

Adıyaman 1954 Spor antrenmanı öncesi futbolcu ve teknik heyetle bir araya gelen Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan ve beraberindeki heyet Yeşilyurt Maçı öncesi başarı dileklerini iletti.Ziyarette Adıyaman 1954 Spor Kulüp Başkanı Hüseyin Koç, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan ve beraberindeki heyet yer aldı.Adıyaman 1954 spor kulübü Bal liginde oynamasına rağmen hemen hemen her maçına yaklaşık 10 bin taraftarla oynayan ve stadyuma gelmesi bile binlerce taraftarı olan bir takım olduğunu belirten Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, "Türkiye'de süper lig maçlarını bile 3-5 bin taraftar maçı izlerken, son Araban Belediyespor maçında yaklaşık 9 bin kişi tribünlerde yerini almıştı. Hafta sonu oynanan bu maçta taraftarın da, takımımızın da en büyük isteği mutlak galibiyetti ancak bazen olmayınca olmuyor. Hiçte istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık ve maç sonrası istenmeyen olaylar yaşandı. Bu tür olayların yaşanmaması en büyük temennimizdir. 2012 yılında Adıyamanspor kayyuma kaldığında kulübe yine bizler sahiplik etmiştik ve son iki hafta içerisinde alınan kötü sonuçlar neticesinde bir Adıyamanlı olarak kulübün Hüseyin başkanın yanında olmamız gerekirdi ve buradayız. Özellikle bu sıkıntılı günde takıma sahiplenen Adıyaman valisine, belediye başkanına ve siyasilerimize, emniyet müdürümüze teşekkür ediyoruz. Alınan iki kötü sonuç her şeyin sonu değil ve birlik beraberlik içerisinde olup, takımımızı sonuna kadar destekleyeceğiz. İnşallah sezon sonunda şampiyon biz olacağız" şeklinde konuştu.Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç ise konuşmasında, "Biz bu yola İbrahim Aslan'la 2012 yılında çıktık. İbrahim Aslan, Akif Beyaz, Mehmet Yıldırım bizim arkamızdaki güçtür. 2012 yılında beraber bu yola baş koyduk. Adıyamansporu zor zamanında 1 sene boyunca çalışıp çabalayıp o zaman ki hedefimize ulaşmıştık. Sonrasında İbrahim bey işleri nedeniyle yönetimde yer almadı ama verdiği destek, gönlüyle, yaptıkları çalışmalarıyla her zaman bizim yanımızda oldu. Bir spor kulübünde eğer başarı hedefleniyorsa bunda basının payı çok büyüktür. Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı olarak her zaman desteklerini bizlerden esirgemedi. Her zaman bizimle beraber oldu. Bizim ayağımızın sendelediği zamanlarda işlerini güçlerini bırakıp bu süreci bizlerle beraber götürmek istediler. Adıyamanlı olmak böyle bir şeydir. Adıyamanlı olmak, düştüğün zaman, sendelediğin zaman bu yolda beraber kenetlenerek yürüyebilmektir" dedi.