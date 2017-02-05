05.02.2017 16:22:28

AGAD Başkanı İbrahim Aslan'dan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonu heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Anadolu basınının sorunlarını dile getirdi.

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Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan'ın da aralarında bulunduğu Türkiye Gazeteciler Federasyonu heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, Anadolu basınının sorunlarını dile getirdi.Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, MHP Genel Merkezi Disiplin Kurulu Üyesi Selim Çakır ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret ile ilgili bilgi veren AGAD Başkanı İbrahim Aslan, Bahçeli'ye Anadolu basının sorunlarını anlattıklarını ifade ederek, "Federasyon olarak basın çalışanlarımızın ve kuruluşlarımızın sorunlarını zaman zaman dile getirmekteyiz. Bu amaçla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de ziyaret ederek, Anadolu'daki basın kuruluşları ve basın çalışanlarımızın sorunlarını iletti. Bahçeli, ilettiğimiz sorunların çözümü konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Kendilerine, bizleri kabulü ve desteği nedeniyle teşekkür ederiz" dedi.Öte yandan Bahçeli'nin de ziyaretten memnuniyetini dile getirerek, Anadolu basını çok önemsediğini söylediği öğrenildi.