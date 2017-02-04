04.02.2017 19:26:48

Ağaçlık alanda tüfekle vurulmuş 2 kişi bulundu

Elazığ'da ağaçlık bir alan içerisinde tüfekle vurularak yaralandığı belirlenen 2 şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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Elazığ'da ağaçlık bir alan içerisinde tüfekle vurularak yaralandığı belirlenen 2 şahıs ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Olay, akşam saatlerinde merkez Aksaray Mahallesi Sadibaba sokağının arka kısmında bulunan Şor-Şor deresinin geçtiği ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sağlık ve polis ekiplerine ağaçlık alanda 2 yaralanın bulunduğu bilgisi geldi. Olay yerine ambulanslarla birlikte çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, tüfekle ateş edilmesi sonucu ayakları ve vücutlarına saçmalar isabet eden yaralılar Hakan B. ve Yahya F'yi buldu. Ağaçlık alandan taşınarak ambulanslara alınan yaralılar Fırat Üniversitesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, sokak üzerinde ve ağaçlık alanda araştırma yaptı. Olay yerinde yapılan çalışmada tüfek bulunamazken, yaralıların nasıl vurulduğu ile ilgili henüz net bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.Polisin şüpheli veya şüphelilerin tespit edilmesi için başlattığı soruşturma sürüyor.