11.02.2017 01:25:12

Ağaca çarparak kaza yapan şahıs yanarak hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan şahıs yanarak hayatını kaybetti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde kaza yapan şahıs yanarak hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Hacıhamzalı ile Çevreli mahallesi yolu üzerinde otomobili seyir halinde olan sürücü Yusuf Gövrek (62) idaresindeki 33 N 7601 plakalı araç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle Gövrek'in sürücü koltuğunda sıkıştığı otomobilde yangın çıktı.Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, 2 çocuk babası Gövrek'in yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Ölen şahsın cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.