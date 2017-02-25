26.02.2017 10:41:05

Ağaca asılı kalan kuşu itfaiye kurtardı

Çorum'da ağaca asılı kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Çorum'da ağaca asılı kalan kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Hürriyet Parkı içerisinde, ayağına takılan ip nedeniyle ağaçta asılı kalan sığırcık kuşunu gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bilgi vererek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye aracının merdiveniyle ağaca uzanarak sığırcık kuşunu kurtardı. Ayağındaki ip parçaları temizlenen kuş, özgürlüğüne kavuştu.Öte yandan, çok sayıda vatandaş ise meraklı şekilde kuşun kurtarılmasını izledi.