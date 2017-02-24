24.02.2017 14:53:08

Ağabeyini öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Zonguldak'ta tutuklu sanık Tuğhan A.'ya, ağabeyinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık, ağabeyinin kız arkadaşını silahla yaraladığı gerekçesiyle de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Zonguldak'ta tutuklu sanık Tuğhan A.'ya, ağabeyinin ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Sanık, ağabeyinin kız arkadaşını silahla yaraladığı gerekçesiyle de 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Tuğhan A., 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Olaydan sonra suçu üstlenen anne Nuray K. de tutuksuz yargılanmak üzere duruşmada hazır bulundu.Duruşmada son sözü sorulan tutuklu sanık, ağabeyinin ölümüne sebep olduğu için pişman olduğunu söyledi. Tuğhan A., "Bana ateş edilince ayağımdan vuruldum sandım. Korkuyla rastgele ateş etmiştim. Keşke böyle bir olay olmasaydı" dedi.Mahkeme ise kardeşe yönelik kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edilen tutuklu sanığa, ağabeyini öldürmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ağabeyinin kız arkadaşı G.O.'yu yaralamak suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Olayda silah kullanması sebebiyle genel güvenliği tehlikeye sokmak suçundan verdiği 5 aylık hapis cezası için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.Tutuksuz sanık anne Nuray K. hakkında ise ilk etapta olayı kendisinin işlediğini söylemesi nedeniyle suç üstlenmek suçundan 1 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ancak Nuray K.'nin suçu üstlenmesinin alt soyu kurtarmak için olduğu gerekçesiyle cezanın tamamen kaldırılmasına ve şahsi cezasızlık nedeniyle ceza verilmemesine karar verildi.Olay günüİddialara göre, olay 24 Kasım 2015 tarihinde Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde meydana geldi. 23 yaşındaki Ferdi A. ile kardeşi Tuğhan A. arasında tartışma yaşandı. Tuğhan A., olayda ağabeyi Ferdi A.'ya silahla ateş ederek ölümüne sebep oldu. Ferdi A.'nın kız arkadaşı olduğu iddia edilen G.O. ise tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.