SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Ağabeyinden etkilendi, 14 madalya kazandı
19.02.2017 13:17:53

Ağabeyinden etkilendi, 14 madalya kazandı

Diyarbakır'da ağabeyinden etkilenerek kick boksa başlayan Dilek Erol, yurt içi ve yurt dışında katıldığı turnuvalarda 14 madalya aldı

Diyarbakır'da ağabeyinden etkilenerek kick boksa başlayan Dilek Erol, yurt içi ve yurt dışında katıldığı turnuvalarda 14 madalya aldı. Kardeşlerin aldıkları toplam madalya sayısı ise 52'ye ulaştı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden Dilek Erol'un (18) hayatı, Kick boks yapan ağabeyi Bilgin Erol'un (23) antrenmanını izledikten sonra değişti. Ağabeyinden etkilenen Erol, gönlünü bu spora kaptırarak, Kick boksa başladı. Antrenmanlarını aksatmayan ve yoğun çaba gösteren Erol, 5 yıl içerisinde büyük başarılar elde etti. Bu ay Hırvatistan'da yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonasında farklı branşlarda altın, gümüş ve bronz madalya alan Erol, yurt içi ve dışında katıldığı turnuvalarda toplam 14 madalya elde etti. Ağabey Bilgin Erol ise 38 madalya alırken, Erol kardeşlerin aldığı madalya sayısı yaşlarının toplamını geçerek, 52'ye ulaştı.

"BAŞARIMIN MİMARI AĞABEYİM"

Elde ettiği başarıların mimarının ağabeyi olduğunu belirten Dilek Erol, "Abim Türkiye şampiyonalarına gidip geliyordu. Merak ettim, bir gün onunla spor salonuna gittim. Antrenmanları beğendim. Abime bu sporu yapmak istediğimi söyledim. Ciddi olup olmadığımı sordu. Ciddiyim deyince spora bu şekilde başladım. Abimin sayesinde birçok maça girdim. İlk sene Aksaray'da yapılan şampiyonada Türkiye ikincisi oldum. Bu ikinciliğin verdiği ağırlıkla daha çok çalıştım. Türkiye'de yapılan şampiyonalara girdim. Dereceler aldım. 2016'da Samsun'da yapılan Kick boks Türkiye Şampiyonasında Lowkick branşında ikinci oldum. Bu ikincilikle Hırvatistan'da 9-13 Şubat tarihleri arasında yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonasına katıldım. Oradan 3 madalya ile döndüm. Ayrı ayrı branşlarda birinci, ikinci ve üçüncülük elde ettim. Bu üç madalyayı da 4 maç sonucunda elde ettim. Diyarbakır Valiliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı'ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum. Başarımın mimarı abim Bilgin ve hocam Ufuk Ertaş'tır. Önde görünen benim ama arkamda beni yetiştiren kocaman bir mutfak var" dedi.

"ZAYIFLAMAK İÇİN BU SPORA BAŞLADIM"

Ağabey Bilgin Erol ise 2008 yılında bir arkadaşının teşvikiyle zayıflamak için spora başladığını ifade ederek, "Tekvandoyla başladım ancak daha sonra Kick boksa yöneldim. Dilek de bu spora başlayınca beraber şampiyonalara girmeye başladık. 38 madalyam var. Dilekle beraber iyi dereceler elde ettik. Kendi maçlarımdan çok onun çıktığı maçlarda heyecanlanıyorum. Beraber antrenman yapıyoruz. Elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum. Uluslararası platformda ülkemizi 3 kere temsil ettim. Dilek de benim yolumdan ilerledi. Avrupa'dan 3 madalya ile döndü. Bu bizi çok mutlu etti. Kardeşime ve bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz uluslararası şampiyonlarda dereceler elde etmek. Ülkemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil etmek. Bu spor göründüğü gibi bir şiddet sporu değil. Özellikle bayanların çok rahat yapabileceği bir spor. Herkese çocuklarını bu spora yönlendirmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

(Emrah Kızıl - Mehmet Pişkin / İHA)
    YORUM YAZ

YORUMLAR

Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Cerablus nakliyecilerin de umudu oldu
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den temizlenen Cerablus'ta inşaat sektöründe işlerin hızlanması ve alışverişin artması, Türkiye'den Suriye'ye malzeme götüren nakliyecilerin de yüzünü güldürdü.
19.02.2017 14:09:57
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Mobil ekipler Suriyelilerin yaralarına merhem oluyor
Suriye’nin kuzeyindeki İdlib ilinde 3 görevliden oluşan 'mobil' sağlık ekibi, kamplarda yaşayan Suriyelilerin hastalıklarına çare olmaya çalışıyor.
19.02.2017 14:03:09
İşte Türkiye'nin en soğuk ili
İşte Türkiye'nin en soğuk ili
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 31 derece ile Kars'ta ölçüldü.
19.02.2017 13:32:08
Sivas merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
Sivas merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu
Sivas merkezli 16 ildeki FETÖ operasyonunda meslekten ihraç edilen 6 emniyet personeli daha gözaltına alındı.
19.02.2017 13:20:50
İki günde 375 roket mermisi atıldı
İki günde 375 roket mermisi atıldı
Afganistan, Pakistan ordusunun son iki günde Afganistan'ın sınır vilayetlerine 375 roket mermisi attığını açıkladı.
19.02.2017 13:10:18
İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul'da 62 zehir taciri tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da sokakta uyuşturucu sattıkları iddia edilen kişilere operasyon düzenlendi.
19.02.2017 12:27:26
52 göçmen yakalandı
52 göçmen yakalandı
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 10-17 Şubat 2017 tarihleri arasında toplam 52 göçmen yakalandı.
19.02.2017 12:12:00
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
Eski CIA direktörü Petraeus: PYD, PKK’nın kuzeni ama...
'Irak uçurumun kenarında'
'Irak uçurumun kenarında'
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Erdoğan'dan HDP'li seçmene: Bütünleşelim
Arap coğrafyasından genel manzara
Arap coğrafyasından genel manzara
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
MHP'li muhalifler 'hayır' kampanyasına başladı
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
'ABD ve Türkiye İran’a karşı ortak politika arayışında'
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
Suriyeli Bana ile Abdülbasid buluştu
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Putin'den Ukrayna'nın tartışmalı bölgesi 'Donbass' ile ilgili yeni karar!
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
'Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölüm emri Gülen'den'
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
CHP'nin 'hayır' kampanyasında Kürtçe kullanmaması tepkilere yol açtı
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Rus ve Esed uçakları İdlib'i vurmaya devam ediyor
Gırgır Dergisi kapatıldı
Gırgır Dergisi kapatıldı
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Nasrallah'tan İsrail'e: Nükleer reaktörü sökün, eylemlerimiz konuşur
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Economist: Türkiye'nin Rusya'ya yanaşması ona zarar verebilir
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
Erdoğan, Akar ve Fidan'la umre yapan gazeteci anlattı
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
İsmailağa Cemaati meyhanelere gidip İslam'ı anlatıyor
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Borç batağındaki Yunanistan'dan 'skandal' jet bütçesi
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
Sözcü'nün dergisi Gırgır'dan Hz. Musa'ya çirkin karikatür
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'
'Tutuklu FETÖ'cüler de oy kullanabilecek'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları