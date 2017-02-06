06.02.2017 18:22:43

Afyonlu minibüsçüler referandumda 'evet' diyecek

Afyonkarahisar Belediyesi Afyon Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Satılmış, Nisan ayında yapılması planlanan referandum için 'Evet' diyeceklerini açıkladı.

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Afyonkarahisar Belediyesi Afyon Ulaşım Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Satılmış, Nisan ayında yapılması planlanan referandum için "Evet" diyeceklerini açıkladı.Basın toplantısı düzenleyerek referandumda hep birlikte 'Evet oyu vereceklerini belirten Satılmış, minibüsçü esnafı olarak da yeni anayasayı desteklediklerini açıkladı. Satılmış, "Önümüzdeki halk oylamasında, referandumda herkesin görüşüne saygımız sonsuzdur tabi ki ama biz birlik, beraberlik içerisinde toplu ulaşım ve Afyon minibüsçüler esnafı olarak 400 kişilik grubumuzla referanduma 'Evet' diyoruz. Esnaf olarak yaptığımız istişareler sonucunda bu kararı almış bulunmaktayız. Bundan sonra aldığımız kararlar birlik ve beraberlik içerisinde tek olacaktır" dedi.