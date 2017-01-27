27.01.2017 18:30:56

Afyonkarahisar 'EMITT Turizm ve Seyahat Fuarı'nda yerini aldı

Bu yıl 21.'si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Afyonkarahisar'ın kültür ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla geniş bir stant açıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Bu yıl 21.'si düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Afyonkarahisar'ın kültür ve turizm potansiyelini tanıtmak amacıyla geniş bir stant açıldı.Zafer Kalkınma Ajansı'nın (ZEKA) destekleriyle hazırlanan tanıtım standında Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Afyonkarahisar Belediyesi ve Sandıklı Belediyesi yerini aldı. Stant da ziyaretçilere Frig Vadisi'nden, Afyonkarahisar Mevlevihanesi'ne, Kocatepe'den, kaplıcalara, mermerinden, sucuğuna, lokumuna uzanan zengin tarih, kültür ve turizm birikimini paylaştı.Fuarı içerisinde büyük ilgi gören Afyonkarahisarlı firmaları stantlarında ziyaret eden Afyonkarahisar Vali Aziz Yıldırım, birçok bürokratı da kent için açılan stant da ağırladı.