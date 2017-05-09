09.05.2017 18:36:21

Afyonkarahisar'daki trafik kazası

Trafik kazasında hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yılmaz'ın 6 yaşındaki kızı Sahra Sıla Yılmaz, toprağa verildi- Küçük kızın tabutunun üzerine beyaz elbisesi serildi

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ümit Yılmaz'ın 6 yaşındaki kızı Sahra Sıla Yılmaz defnedildi.

Yılmaz için İmaret Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Küçük kızın tabutunun üzerine beyaz elbisesi serildi.

Sahra Sıla'nın cenazesi, kılınan cenaze namazın ardından Afyonkarahisar Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Yılmaz ailesi ve yakınları ile Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Eray, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma ve emniyet mensupları katıldı.

Afyonkarahisar-Konya Karayolu'nun 5'inci kilometresinde, 7 Mayıs'ta 2 otomobilin çarpışması sonucu Sahra Sıla Yılmaz yaşamını yitirmiş, 5 kişi ise yaralanmıştı.