31.01.2017 16:17:31

Afyonkarahisar'da sağlık hizmet ve yatırımları ele alındı

Afyonkarahisar'ın sağlık alanındaki kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantı İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Necip Yemenici başkanlığında yapıldı.

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Afyonkarahisar'ın sağlık alanındaki kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlarının değerlendirildiği toplantı İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Necip Yemenici başkanlığında yapıldı.Dr. Yemenici'nin başkanlığında yapılan toplantıya İl Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Lütfi Akgün ve Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Uzman Dr. Murat Çağlayan katıldı. 2016 yılında başlanılan yatırımlarla beraber 2017 yılında planlanan yatırımların, kurumlar arası koordinasyonun görüşüldüğü istişare toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.