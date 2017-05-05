06.05.2017 00:04:51

Afyonkarahisar'da otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bolvadin-Çobanlar karayolu Hamidiye köyü mevkisinde, Necip K'nin (46) kullandığı 03 KS 662 plakalı otomobil devrildi.

Kazada, araçtan fırlayan Nevzat Kılınç (50) ve Şerefat Gümüş (59) öldü. Sürücü ile Naz (6) ve Ekrem Gümüş (33) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bolvadin ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.