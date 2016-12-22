22.12.2016 22:31:41

Afyonkarahisar'da okullar tatil haberlerine Valilikten yalanlama

Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada kent genelinde okulların tatil edildiği yönündeki bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Afyonkarahisar Valiliği, sosyal medyada kent genelinde okulların tatil edildiği yönündeki bilgi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sosyal medyada kar yağışı nedeniyle 23 Aralık 2016 tarihinde okulların tatil olduğuna yönelik haberler yer almaktadır. Valiliğimizce (yarın) okulların tatil olduğuna yönelik herhangi bir karar alınmamıştır. Bu sebeple yarın okullarımızda başta öğretmenlerimiz olmak üzere tüm görevlilerimiz görevlerinin başındadır" denildi.