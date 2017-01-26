26.01.2017 16:49:47

Afyonkarahisar'da hava durumu

Afyonkarahisar'da yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonuna kadar aşırı soğukları etkili olacağı belirtildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Afyonkarahisar'da yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonuna kadar aşırı soğukları etkili olacağı belirtildi.Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilerde, kentte hafta sonu da dahil olmak üzere sıcaklıkların gece ve gündüz eksik derecelere olacağı kaydedildi. Geceleri eksi 11 derecelere kadar düşmesi beklenen sıcakların, gündüzleri ise artı dereceleri bulamayacağı ifade edildi. Alınan bilgilerde ayrıca kar yağışının da aralıklarla beklendiği ancak hayatı etkilemeyecek şekilde olacağının tahmin edildiği öğrenildi.