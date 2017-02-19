19.02.2017 17:38:44

Afyonkarahisar'da gölet faciası

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde gölet kenarında oynayan ve kardeş oldukları iddia edilen 2 çocuk suya düştü. Çocuklardan birisi kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğeri ise buz tutan suda kayboldu.

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Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde gölet kenarında oynayan ve kardeş oldukları iddia edilen 2 çocuk suya düştü. Çocuklardan birisi kendi imkanlarıyla kurtulurken, diğeri ise buz tutan suda kayboldu.Olay, Bayat ilçesindeki sulama göletinde meydana geldi. İddialara göre, göletin buzunu kırarak oynayan çocuklar bir anda suya düştü. 11 yaşında olduğu öne sürülen çocuklardan birisi kendi imkanlarıyla düştüğü sudan çıkarken, 8 yaşında olduğu öğrenilen çocuk ise buz tutan gölet suyunda kayboldu. Çocuğu çıkarmak için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.Öte yandan, çocukların kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.