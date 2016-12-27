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27.12.2016 16:57:28
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması
Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY soruşturması
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ASELSAN'dan Suudi Arabistan'da şirket
ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC şirketini kurdu.
27.12.2016 16:50:00
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TBMM Anayasa Komisyonu'nun 7. toplantısı tartışmalara sahne oldu.
27.12.2016 16:45:14
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27.12.2016 16:32:33
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27.12.2016 16:21:35
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27.12.2016 16:19:27
TİMETÜRK
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