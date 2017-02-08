08.02.2017 19:56:20

Afyonkarahisar'da FETÖ'den 3 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İzmir, Ankara, Adana, Kütahya, Konya, Muğla ve Denizli'de haklarında yakalama kararı çıkarılan 33 kişiden 19'u gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri biten 12 kişi bugün adliyeye sevk edilmişti. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'sinden 3'ü tutuklanırken, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.