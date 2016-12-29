29.12.2016 13:43:53

Afyonkarahisar'da beyaz kabus sürüyor

Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kentin bazı mahallelerdeki vatandaşlar belediyenin yeterli kar temizliği yapmamalarına tepki gösterdiler.

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Afyonkarahisar'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu kentin bazı mahallelerdeki vatandaşlar belediyenin yeterli kar temizliği yapmamalarına tepki gösterdiler.Kentte dün gece geç saatlere kadar yağan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini yitirdi. Günün aydınlanması ile birlikte kentte adeta beyaz kabusun zorlukları başladı. Kentin Çavuşbaş semti ve Yarenler Mahallesi başta olmak üzere bir çok mahallede Afyonkarahisar Belediyesinin kar temizliği yapmaması vatandaşların tepkisine neden oldu. Kar küreme ve tuzlama çalışması yapılmamasından dolayı bir çok vatandaş araçlarını park ettikleri evlerinin önünde çıkaramadıkları gözlendi. Araçların özelikle yokuş olan cadde ve sokaklardan kardan dolayı ilerleyemediği ve kaydığı belirtildi. Bazı vatandaşlar oturdukları mahallelerde sadece bu kış mevsiminde değil, önceki senelerde de belediyenin temizlik çalışması yapmadıklarını öne sürdü.Okulların tatil olmasından dolayı karın keyfini çıkaranlar ise çocuklar oldu. Çocuklar kardan adam yapıp, kartopu oynayıp ve ellerine geçirdikleri metal ve plastik malzemeler ile kayarak doyasıya eğlendiler.Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığının da sıfırın altına düştüğü kentte bir çok çatıda buz sarkıtlarının oluştuğu da gözlendi. Bir esnafın ise ahşap eski bina olan iş yerinin çatısındaki kar tabakasını çökmesi tehlikesine karşın temizlemesi da dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan, soğuk ve karlı havadan en çok etkilenenlerin ise sokak hayvanları olduğu görüldü. Bir kedinin kardan korunmak sığındığı bir aracın altında ısınmaya çalıştığı gözlendi. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu kentte yağışın bugün gün boyu aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.