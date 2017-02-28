28.02.2017 14:36:12

Afşin İşitme Engelliler Futbol Takımı: 2 - Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı: 6

Türkiye İşitme Engelliler 1. Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Afşin İşitme Engelliler Futbol Takımını 6-2 mağlup etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Türkiye İşitme Engelliler 1. Liginde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Afşin İşitme Engelliler Futbol Takımını 6-2 mağlup etti.Ligin dokuzuncu haftasında deplasmanda karşılaştığı Afşin İşitme Engelliler Futbol Takımını 6-2 mağlup eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, dokuz maçta aldığı sekizinci galibiyetle liderlik koltuğunu korumaya devam ediyor.Maç sonunda bir değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı Başkanı Mahmut Zafer Taştan, hedeflerinin İşitme Engelliler Süper Ligine çıkmak olduğunu söyleyerek, "Adıyaman Belediyesi bünyesinde kurulan futbol takımımız sezon başında koyduğumuz Süper Lig hedefi yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bize destek olan başta Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.