27.07.2017 15:34:57

'Afrodisias' havadan görüntülendi

Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren 17'nci kültür varlığı olan Afrodisias Antik Kenti'nin havadan çekilen görüntüleri etkiledi.



2009 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias Antik Kenti arkeolojik alanı, Polonya'nın Krakow şehrinde gerçekleştirilen UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi toplantısında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi. Afrodisias Türkiye'den listeye giren 17'nci, Aydın'dan ise ilk kültürel değer oldu.



UNESCO Türkiye'nin sitesinde Aphrodisias Antik Kenti'nin "Yunan-Roma dönemi mimari ve kent özelliklerini çok iyi yansıtan bir yerleşim yeri" olduğu belirtiliyor. Kentteki Afrodit Tapınağı milattan önce 3. yüzyıla, kent ise bir yüzyıl sonraya dayanıyor. Bölge, Afrodisias Arkeolojik Kenti ve kentin kuzeyindeki mermer ocaklarından oluşuyor. Zenginliği ise mermer ocaklarından geliyor.



UNESCO Türkiye'nin sitesinde kentin özelliklerinden en önemlisinin "varlık alanı içinde bulunan ocaklardan çıkartılan mermerden yerel okullarca işlenen heykeltıraşlık eserlerinin yayıldığı, Akdeniz havzasında bıraktığı derin kültürel etki" olduğu kaydediliyor. Afrodisias Arkeolojik Kenti'nde tapınaklar, bir tiyatro, bir toplanma yeri ve iki hamam bulunuyor.



Eski Yunan ve Roma dönemlerine ait en görkemli antik kentlerden biri olan Afrodisias, tarihte kentin en önemli tanrıçası olan Afrodit Tapınağı ile ünlü. M.Ö. 2. yüzyıldan M.S. 6. yüzyıla kadar görkemini korumuş olan kentin kesintisiz olarak bu kadar uzun yerleşim görmüş olması, antik dönemde pek çok önemli gelişmeye tanıklık etmesi açısından da önem taşıyor.