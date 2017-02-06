06.02.2017 16:26:54

Afjet Afyonspor'un takım otobüsüne saldıran 5 şahıs adliyeye sevk edildi

Sakarya'da Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüse taşlı saldırı yapan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.

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Sakarya'da Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüse taşlı saldırı yapan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele eden Sakaryaspor ile Afjet Afyonspor, Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. Karşılaşmada Afjet Afyonspor maçtan 2-1 galip ayrılması sonrasında stattan ayrılan Afjet Afyonspor takımını taşıyan otobüs, Geyve ilçesi yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce taşlı saldırıya uğramış, saldırıda Afjet Afyonspor Sportif Direktörü İbrahim Çelik başına isabet eden taşla ağır yaralanmıştı. Meydana gelen olay sonrası Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri otobüse taşlı saldırıda bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin H.A. (19), K.G. (19), B.B. (21), S.K. (17) ve B.Y. (16) olduğunu tespit edilen toplam 5 şahıs, ikametlerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.