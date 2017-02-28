28.02.2017 11:41:13

Afiş asma tartışmasından 1,5 yıl sonra tutuklandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Çobanisa köyünde yaşayan 50 yaşındaki bir çocuk annesi Emine Dikbaş, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'ye ait afişleri astığı sırada kendisini engellemek isteyen CHP'lilerle yaşadığı tartışma nedeniyle tutuklanarak cezaevine konuldu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Aydın'ın Kuyucak ilçesi Çobanisa köyünde yaşayan 50 yaşındaki bir çocuk annesi Emine Dikbaş, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'ye ait afişleri astığı sırada kendisini engellemek isteyen CHP'lilerle yaşadığı tartışma nedeniyle tutuklanarak cezaevine konuldu.1,5 yıl devam eden davanın ardından tutuklanan Emine Dikbaş, adliye çıkışında elleri kelepçeli halde kendisine iftira atıldığını ve hak etmediği şekilde tutuklandığını savunarak; "Vatan haini değilim AK Partiliyim. Suçum sadece AK Partili olmak. Benim elimde afişlerin bantlarını kesmek için meyve bıçağı vardı. Karakola giderek benim onları tehdit ettiğim yalanını uydurarak suç duyurusunda bulunmuşlar. Oysa ben asla öyle bir eylemde bulunmadım. Aksine onlar beni ölümle tehdit etti. Onlar 3 kişi ben tek başınaydım. Bana iftira atarak ceza almamı sağladılar. Mahkeme bunlara inandı" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım isteyen Dikbaş; "Tayyip baba sesimi duy. AK Parti afişlerini asarken silahla öldürülmek istendim, öldüremediler. Suçum sadece AK Partili olmak. Sayın Cumhurbaşkanım size sesleniyorum. Tek suçum AK Partili olmak, yine de AK Partiliyim. Öldürseler de kanım yine AK Parti'li akacak. Afiş astığım için CHP'lilerin yüzünden ceza aldım. Yine de Tayyipçiyim, yine AK Parti'liyim. Ölmek var dönmek yok, ben utanmıyorum" şeklinde konuştu.Ölümle tehdit iddiasıyla tutuklanan Emine Dikbaş, Denizli AçıkCezaevi'nde konuldu.