08.05.2017 17:15:08

Afganlı mülteciler otobüste yakalandı

Türkiye kaçak yollarla giriş yapan iki Afganlı mülteci Düzce'nin Çilimli ilçesinde ki polis ve jandarma uygulama noktasında yapılan denetimlerde yakalandı.

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Türkiye kaçak yollarla giriş yapan iki Afganlı mülteci Düzce'nin Çilimli ilçesinde ki polis ve jandarma uygulama noktasında yapılan denetimlerde yakalandı.Van ilinden Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve yaklaşık bin 500 kilometre yol gelen iki Afganlı mülteci Düzce'nin Çilimli ilçesinde yakalandılar. Çilimli Kontrol noktasında Polis ve Jandarma ekiplerinin otobüslerde yaptığı uygulamada üzerlerinden kimlik çıkmayan iki kişi araçtan otobüsten indirilerek isimlerini öğrenmek ve sorgulamaları yapılmak üzere Çilimli ilçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.