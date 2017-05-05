06.05.2017 11:49:02

Afganistan'ın kuzeyindeki bir ilçe Taliban'ın kontrolüne geçti

Afganistan'ın kuzey ili Kunduz'da yer alan Kala-i-Zal ilçesi bugün Taliban kontrolüne geçti.

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Afganistan'ın kuzey ili Kunduz'da yer alan Kala-i-Zal ilçesi bugün Taliban kontrolüne geçti.Taliban, Afgan yerel polisi ve ordu kuvvetleri ile yaklaşık bir gün çatışarak Tacikistan sınırına yakın olan Kala-i-Zal ilçe merkezine sabah saatlerinde girdi. Yerel polis komutanı Nebi Güçlü yaptığı açıklamada "Taliban saldırısı neticesinde 3 polisimiz esir kaldı ve biz de sivil kaybını önlemek için ilçe dışına geldik" diye konuştu.Amu Nehri ve Tacikistan sınır noktasında bulunan Kala-i-Zal ilçesi, Badakhshan ilinin Zabak ilçesinden sonra Taliban'ın eline geçti.