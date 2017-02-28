28.02.2017 21:18:25

Afganistan için Uluslararası Temas Grubu toplantısı

Toplantı İİT'nin Cidde'deki genel merkezinde gerçekleştirildi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) genel merkezinde, Afganistan için Uluslararası Temas Grubu Toplantısı düzenlendi.

İİT'den yapılan açıklamaya göre, İİT'de Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Müdür Büyükelçi Tarık Buheyti, Afganistan'ın güven ve istikrarını çok önemsediklerini, başkanlığını Almanya'nın yürüttüğü bu toplantının, Mart 2011'de gerçekleştirilen toplantının ardından düzenlenen ikinci toplantı olduğunu, Afgan halkının güven ve istikrarının devamlı hale gelmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Teşkilat olarak Afganistan'da siyasi ve insani yardım olmak üzere iki alanda çalışmalarını yürüttüklerini ve Afgan hükümetini desteklediklerini belirten Buheyti, masum insanları öldürme ve kamu mallarına zarar vermenin İslam'da yeri olmadığını vurguladı. Buheyti, Afganistan ve diğer ülkelerde İslami metinlerin, gerçekleştirilen şiddet olayları için bahane olarak kullanılmasının kabul edilemez olduğunu, bu konuları da kapsayacak ve alanında uzman alimlerin katılacağı Uluslararası İslam Alimleri Zirvesi'ni yakın bir zamanda gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Almanya'nın Afganistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Sabine Sparwasser de toplantıdaki konuşmasında, bu toplantıda, ilki 2011 yılında yapılan toplantıdan bugüne kadar yaşanan gelişmelerin irdeleneceğini, Temas Grubu'nun ise bu toplantılardan sonra uluslararası arenada Afganistan için ortak söylem oluşturmayı ve istikrar sağlanması için yardımların toplanmasını hedeflediğini kaydetti.

Sparwasser, Temas Grubu'nun Afganistan'da güvenlik durumu, barışın tesisi için atılan adımlar ve sonuçları, devlet içinde yolsuzluk ile mücadele ve seçim yasalarının reforme edilmesi ile bölgesel ekonomik yardımlaşma başlıkları üzerine çalışacağını belirtti.

Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hikmet Halil Karzai ise hükümetin ikinci yılında olduğunu, Afganistan kuvvetleri için 2016 yılının başarılarla dolu geçtiğini ve hedeflerine her geçen gün daha da yaklaştıklarını, bu uğurda kendilerine destek veren ülke, teşkilat ve kuruluşlara şükranlarını ilettiğini söyledi.

Afganistan'da barış ve istikrarın tesisine yönelik uluslararası çabaların eş güdümünün yapıldığı temel platform olarak 2009'da kurulan Afganistan için Uluslararası Temas Grubu'nun İİT'deki toplantısına, grubun başkanlığını yürüten Almanya'nın Afganistan-Pakistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Sabine Sparwasser, Afganistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hikmet Halil Karzai, Birleşmiş Milletler (BM), Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) ve Avrupa Birliği (AB) gibi birçok örgüt ve ülkeden katılım sağlandı.