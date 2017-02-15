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Afganistan'daki saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi öldü
15.02.2017 16:11:26

Afganistan'daki saldırıda yaralanan BAE Büyükelçisi öldü

Ocak ayında Afganistan'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda ağır yaralanan, Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi Kabi hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ocak ayında Afganistan'da gerçekleştirilen bombalı saldırıda ağır yaralanan, Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, ocak ayında Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin valilik misafirhanesine düzenlenen saldırıda ağır yaralanan Kabil Büyükelçisi Kabi yaşamını yitirdi.

Başkanlık İşleri Bakanlığının taziyesine de yer verilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"İnsanlık için, görevi başında temiz ruhunu teslim eden, vatanın iyiliksever evladı ve şehidi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi'nin vefatından dolayı büyük üzüntü ve keder içerisindeyiz."

BAE Kabil Büyükelçisi ocak ayında Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin valilik misafirhanesine düzenlenen saldırıda yaralanmış, 2 gün sonra ise tedavi edilmek üzere Abu Dabi'ye getirilmişti.


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