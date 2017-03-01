02.03.2017 07:15:59

Afganistan'daki istihbarat ve polis merkezine saldırılar

Peş peşe düzenlenen iki saldırıda ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi- Yaralı sayısı 50'ye çıktı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Feridun Ubaydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünkü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya çıktığını söyledi.

Saldırılarda yaralananların sayısının da 50'ye yükseldiğini belirten Ubaydi, bu kişilerden 10'unun sağlık durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Ubaydi, saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunun sivil olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanlığı ise saldırıda yaralananlardan 16'sının kadın olduğunu duyurdu.

- Çifte saldırının hedefi

Başkentteki ilk saldırı dün yerel saatle 12.30 sularında bomba yüklü araçla Kabil'in 6. Polis Merkezi'ni hedef almıştı. Patlamanın ardından silah sesleri duyulmuş ve saatler süren çatışma bir diğer saldırganın etkisiz hale getirilmesiyle sona ermişti.

Bombalı saldırının diğer hedefi ise Arzan Kimat bölgesindeki istihbarat teşkilatının binası oldu. Binaya giren iki teröristten birinin kendini patlattığı, diğerinin ise çıkan çatışmada kısa sürede öldürüldüğü açıklanmıştı.

Her iki saldırıyı üstlenen Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mücahit, Kabil'deki saldırıların 7 militan tarafından gerçekleştirildiğini, olaylarda onlarca güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etmişti.

Kabil'de son olarak geçen ay başında Anayasa Mahkemesi hedef alınmıştı. Çalışanlar çıkarken bombanın infilak etmesi sonucu 20 kişi ölmüştü.